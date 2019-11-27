İran'da 7 bin eylemci gözaltına alındı

İran’da 16 Kasım’da başlayan gösterilerde 7 bin kişi gözaltına alındı.

Açıklamayı ran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni yaptı.

Hüseyni, akaryakıta yapılan yüzde 300 zam nedeniyle yapılan gösterilerin ardından 7 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ancak konuyla ilgili kesin bilgilerin resmi makamlar tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren şiddet olaylarında kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti.

Protestoların şiddet eylemlerine dönüşmeye başlamasının ve batılı politikacıların eylemcilere destek vermesinin ardından İranlılar sokaklarda kitlesel gösteriler düzenleyerek devletlerine destek vermişlerdi.



ulusal.com.tr