İran'da deprem

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Dezful ilçesine bağlı Salend kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.57'de kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.