İran'da emperyalizmle mücadele günü kutlandı

4 Kasım 1979'da İran-ABD ilişkilerinde kalıcı hasara neden olan büyükelçilik baskınının yıldönümünde eski büyükelçilik binası önünde toplanan İranlılar mücadele yemini etti.

Ellerinde dövizler ve ABD başkanı Trump’ın eleştirel görselleri bulunan göstericiler hep bir ağızdan İslam Devrimine bağlılıklarını vurguladı.

Baskın günü olan 4 Kasım’ı, Emperyalizmle Mücadele günü ilan edilen İran’da eylem alanını dolduranlar Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail, kahrolsun Suudi Hanedanı” sloganları attı.

“Casusluk Yuvası” olarak anılan Eski ABD büyükelçiliği önündeki kutlamalarda konuşan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, “ABD büyükelçiliinin ele geçirilmesiyle bir yandan

Amerika’nın sahte ihtişamı kırıldı, diğer yandan da İran’ın mazlum ve özgür sesi duyuruldu” dedi.

Tümgeneral Musevi, ABD’nin fitne çıkarmaktan vazgeçmediğini ifade etti. Musevi; "Onlar Askeri yönteme başvrumaktan nerdeyse umutsuz, ekonomik savaşta da hayal kırıklığına uğradı ve hezimet eşiğinde, fakat fitne çıkarmaktan bıkmış değiller, yeni fitneler yolda" diye konuştu.

Ulusal Kanal’a konuşan İranlılar, Emperyalizmle mücadele gününün kendileri için anlamını dile getirdi.



ABD büyükelçiliği, 1979 İran İslam Devrimi’nin ardından Ayetullah Humeyni'nin Casusluk yuvası olarak ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da, kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi. Sürecin devamında İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atılmıştı.



Yakup Aslan/ Tahran

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