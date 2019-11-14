İran'da feci kaza: 28 ölü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu Afganistanlı 28 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYA 14.11.2019, 09:56
İran medyasında yer alan haberlere göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan il Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında Afganistanlı göçmenleri taşıyan 2 araç çarpıştı.
İran Acil Yardım Kurumu, araçlardaki Afganistanlı düzensiz göçmenlerden 28'inin hayatını kaybettiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla Haş'taki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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