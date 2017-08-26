İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Şahinşehr kenti, Geleneksel Sporlar Festivaline ev sahipliği yaptı. Ülkenin hemen her bölgesinden gelen sporcular galibiyet için ter döktü. İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Seyyid Ebulfazl Rezai, “Geçmişten günümüze ulaşan geleneksel sporları bu festivalle gelecek kuşaklara ulaşmasıni istiyoruz” dedi

Sapanlarla nişan alanlar, seksek oynayanlar, ellerindeki taşlarla hedeflarini vumaya çalışanlar, denge ve güc kontrolü sayesinde rakibine galip gelmeye çalışanlar...



Görüntüler İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Şahinşehr kentinde düzenlenen Geleneksel Sporlar Festivalinden.



İran, düzenlediği festivalle ülkede unutulmaya yüz tutan geleneksel sporları gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.



9 ayrı dalda 400'e yakın sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kadın sporcuların çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmıyor.



İki gün süren müsabakaların ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile ödüller sahiplerini buldu.



Ödül töreninde gerçekleştirilen halkoyunları gösterisi renkli dakikalrın yaşanmasını sağladı.



Tören sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Seyyid Ebulfazl Rezai, festivalin önümüzdeki yıl bölge ülkelerinin katılımı ile uluslarası bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.



Geleneksel sporların, kültürün bir parçası olarak değerlendirlmesi gerekğini söyleyen Rezai, bu sporların gelecek kuşaklara taşınmasının kültürel bir zorunluluk olduğunu söyledi.



HABER/KAMERA: YAKUP ASLAN

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