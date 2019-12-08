İran'da kitap fuarı

İran, bölgesel Kitap ve Basılı medya fuarları ile Uluslarası Alana açılmayı hedefliyor.

İran'ın Mazenderan eyaletinde düzenlenen Kitap ve Basılı medya fuarına yerel ve ulusal medya kurumları ile birlikte 4 bin yayıncı katıldı.

Sari kentinde gerçekleşen fuara ilgi yoğundu.

Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklerde okuyucular, yazarlar, gazeteciler, yayınevi yöneticileri ve medya temsilcileri ile biraraya geldi.

75 bin kitabın okuyucu ile buluştuğu etkinlikte yerel medyanın sorunlarıda gerçekleşen oturumlarda tartışıldı.

Fuarı Ulusal Kanal'a değerlendiren Mazenderan Eyaleti Kültür ve İrşad Kurumu Genel Müdürü Abbas Zarei, yerel medya ile kitapevlerinin sorunlarının tespiti ve giderilmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Zarei, "Mazenderan eyaleti basılı medya alanında ülkenin en fazla yayın organını barındıran bölgesi, bu anlamda okuyucu ile basın ve kitapevi yöneticilerinin buluşması çok önemli. Bölgemizdeki yazılı basın kurumlarının ve yayınevlerinin gelişmesini ve uluslarası alanda faliyet gösermesini hedefliyoruz, öncelikle bu tip buluşmalarla gelişmelerinin önündeki engelleri kaldırmayı ve ilerlemeleri için fırsatlar sunmak istiyoruz.Zira yerel medyanın öneminin ve ilerlemesinin ülkeye ne derece faydalı olavaını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

HABER: YAKUP ASLAN

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