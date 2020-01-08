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İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

DÜNYA 08.01.2020, 16:56
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
#iran deprem #iranda deprem büyüklüğü
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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