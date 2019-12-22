İran'da Şeb-i Yelda geleneği
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık, İran'da "Şeb-i Yelda" gecesi olarak kutlanıyor. Aileler bir araya geliyor, şiirler okunuyor şarkılar söyleniyor. Kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor.
Sofralar özenle hazırlandı, en güzel tatlılar, yemişler yılın en uzun gecesi, Şeb-i Yelda için misafirlere sunuldu.
İran'da aileler Şeb-i Yelda gecesinde bir araya geldi.
Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, İran'lılar için özel bir anlam ifade ediyor.
İranlılar bu özel geceyi Şeb-i Yelda yani Yelda Gecesi olarak adlandırıyor.
Çille gecesi olarakta anılan Şeb-i Yelda kutlamaları, İran'da kadim geleneklerle geçmişten günümüze yaşatılıyor.
Özenle hazırlanılan bu özel gecenin olmazsa olmazı şiir.
Saatler gece yarısını geçtiğinde ailenin en büyüğü, Hafız'ın büyüleyici divanından eşsiz beyitleri okuyor.
2 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen Yelda gecesi geleneği, İran'ın yanı sıra Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'da da yaşatılıyor.
ulusal.com.tr
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