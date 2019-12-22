İran'da Şeb-i Yelda geleneği

Sofralar özenle hazırlandı, en güzel tatlılar, yemişler yılın en uzun gecesi, Şeb-i Yelda için misafirlere sunuldu.

İran'da aileler Şeb-i Yelda gecesinde bir araya geldi.

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, İran'lılar için özel bir anlam ifade ediyor.

İranlılar bu özel geceyi Şeb-i Yelda yani Yelda Gecesi olarak adlandırıyor.

Çille gecesi olarakta anılan Şeb-i Yelda kutlamaları, İran'da kadim geleneklerle geçmişten günümüze yaşatılıyor.

Özenle hazırlanılan bu özel gecenin olmazsa olmazı şiir.

Saatler gece yarısını geçtiğinde ailenin en büyüğü, Hafız'ın büyüleyici divanından eşsiz beyitleri okuyor.

2 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen Yelda gecesi geleneği, İran'ın yanı sıra Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'da da yaşatılıyor.

ulusal.com.tr