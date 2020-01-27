banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular zor anlar yaşadı.

DÜNYA 27.01.2020, 14:14 27.01.2020, 15:14
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Uçağın Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

Zor anlar yaşayan yolcuların durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Olayın sebebi ise araştırılıyor.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
#iran #uçak
Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P