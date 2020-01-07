İran'dan ABD kararı

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve Amerika hattında gerilim üst seviyeye çıktı. Önce nükleer kısıtlamalara uymayacağını bildiren İran Hükümeti, şimdi de ABD'li askerleri terörist kabul etti.

İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi. Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Geçen günlerde de İran Meclisi'nde "Kahrolsun Amerika" sloganları atılmıştı.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

Öte yandan Amerika'da Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almıştı.

ulusal.com.tr