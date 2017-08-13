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İran'dan, ABD yaptırımlarına karşı önemli bir hamle geldi

İran'dan, ABD yaptırımlarına karşı önemli bir hamle geldi. İran meclisinin ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak kendi füze programının geliştirilmesi için 520 milyon dolarlık kaynak ayrılmasına onay verdi.

İran'dan, ABD yaptırımlarına karşı önemli bir hamle geldi

İran'dan, ABD’nin yaptırımlarına gözdağı niteliğinde bir hamle geldi.

İran meclisi, Washington'un yaptırımlarına karşı kendi füze programının geliştirilmesi için 520 milyon dolarlık kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısına onay verdi.

"Amerikalılar bilmelidir ki bu bizim ilk adımımızdı" diyen İran Meclis Sözcüsü Ali Laricani, onaylanan yasa tasarısının, ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine karşı koymaya yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, İranlı 18 kişi ve kuruluşa Tahran'ın balistik füze programına destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırım uygulama kararı almıştı.

Washington'un yaptırımlarını kınayan Tahran yönetimi, ABD'li kişiler ve şirketlere karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #füze
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