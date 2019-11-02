İran'dan ABD'ye çağrı

Amerika'nın siyasi ve ekonomik ambargonlarına boyun eğmeyen İran, Amerika'yı masaya davet etti.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'yı nükleer anlaşmaya dönmeye çağırdı. Zarif, ""ABD kendisini daha fazla derine itmek yerine başarısız politikalarından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmaya dönmeli" sözlerini kullandı.



Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.



ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteledi Zarif, yaptırımların Amerika'nın başarısızlığını ortaya koyduğunu söyledi.

ulusal.com.tr