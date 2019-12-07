İran'dan ABD'ye sert tepki

ABD'nin Uygur yalanlarına İran da tepki gösterdi.

İran'dan yapılan açıklamada "ABD Müslümanlarla ilgili söz söyleme hakkına sahip değildir" denildi.

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine sözde baskı politikası nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı kabul edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD politikalarının dünyanın barış ve istikrarını tehdit ettiğini ifade etti. Bağımsız ülkelere "Washington'ın bu adımlarına tepki vermeleri" çağrısında bulundu.

ulusal.com.tr