Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

İran'dan ABD'ye sert tepki: Onlar bize değil biz onlara tokadı atarız

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yeni yönetimini "toy ve tecrübesiz" olmakla suçlayarak, Trump'ın İran'a yönelik tutumunu "dikkate alınmayacak yaygaralar" diye tanımladı.

İran'dan ABD'ye sert tepki: Onlar bize değil biz onlara tokadı atarız
İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yeni yönetimini "toy ve tecrübesiz" olmakla suçlayarak, Trump'ın İran'a yönelik tutumunu "dikkate alınmayacak yaygaralar" diye tanımladı.

Suriye ve Irak'taki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, Beyaz Saray'daki yeni yönetim için "serserilik alemine yeni girmiş bıçak sallayanlar" benzetmesinde bulundu.

İran Lideri, " Bunlar toy ve tecrübesizler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Serserilik alemine yeni girenler gibi rastgele sağa sola bıçak sallıyorlar. Ağızlarının içinden tokadı yediklerinde o zaman dünyadaki hesap kitabın nasıl olduğunu anlarlar" diye konuştu.

Onlar bize değil biz onlara tokadı atarız

İran'ın devrimin kuruluşundan beri son 38 yılda sürekli ABD'nin düşmanca tutumuyla karşı karşıya olduğunu savunan Hamaney, Trump'ın ismini zikretmeden, " ABD'de yeni iş başına gelmiş bu adamın yaygaralarını dikkate almayın. Bunlar yeni şeyler değil. İran sağlam ayaktadır. Bilsinler onlar bize değil, asıl biz onlara tokadı atarız" dedi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #iran #donald trump #Ayetullah Ali Hamaney #hamaney
banner863
Önceki Haber
FETÖ'nün "sohbet ablaları" gözaltına alındı
Sonraki Haber
Kadir Topbaş'tan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.