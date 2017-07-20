Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

İran'dan ABD'ye sert uyarı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Caferi, ABD'nin, başında bulunduğu orduyu terör örgütü ilan edip yaptırım kapsamına alma çalışmalarına sert tepki gösterdi. Caferi, "ABD bunu yapmadan İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplasın" uyarısında bulundu.

İran'dan ABD'ye sert uyarı!

Meşhet kentinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ordusunun ABD tarafından yaptırım kapsamına alınması halinde bunun ABD'ye "maliyetinin yüksek" olacağı söyledi.

Tümgeneral Caferi, "ABD, Devrim Muhafızları'na yaptırım konusunu ele almadan önce İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplamalı. Washington, yapacağı yanlış bir hesaplamanın bedelini ancak yüksek maliyetle düzeltebileceğini bilmeli" diye konuştu.

Şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız

Füze alanında yürüttükleri çalışmaları asla müzakere konusu yapmayacaklarını kaydeden İranlı general, " Füze kapasitemizi, şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız" dedi.

ABD'nin bölgedeki askerleri için büyük risk demektir

Aynı toplantıda iki gün önce söz alan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de ABD'yi sert ifadelerle hedef alarak, " Devrim Muhafızları'na terörist bir örgüt muamelesi yapılması, Amerikalılar, onların bölgedeki üsleri ve askerleri için büyük risk demektir" diye konuşmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #iran
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü kutlanıyor
Sonraki Haber
Borsa güne rekorla başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.