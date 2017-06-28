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İran'dan ABD'ye Suriye uyarısı: Ateşle oynamaya benzer

İran, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek bu ülkeye askeri müdahale sinyali veren ABD'yi 'ateşle oynamakla' uyardı.

İran'dan ABD'ye Suriye uyarısı: Ateşle oynamaya benzer

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'yi Suriye'de yapacağı olası müdahalenin 'sonuçlarına katlanmakla' uyararak, "ABD'nin Suriye'deki maceracı ve akılsız davranışları, ateşle oynamaya benzer" diye açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin bir tepki de İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu gibi asılsız iddiaların ortaya konulması son derece tartışmalı ve şüpheli" diye tepkide bulundu.

Washington yönetimini Suriye'de yapacağı tek taraflı her türlü askeri eylem konusunda 'uyardığını' söyleyen İranlı sözcü, uluslararası toplumu ABD'ye karşı tepki koymaya çağırdı./Sputnik


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #abd #suriye
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