İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya ile Amerika arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Kasımi, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de ateşkes" anlaşmasına İran'dan tepki geldi. İran anlaşmanın garantörü olmayacak.



Haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya ve Amerika arasındaki anlaşmayı değerlendirdi.



Anlaşmanın garantörü olamayacaklarını söyleyen Kasımi, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.



Kasımi, anlaşmanın, tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde ve Astana'da üzerinde mutabakata varılan çatışmazlık bölgelerini desteklemesi halinde kabul edilebilir olduğunu vurguladı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin "bağımsızlık referandumu" konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kasımi, "Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'ın duruşu değişmez ve tartışılamaz bir duruştur. Bu konuda, gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse ülkedeki diğer gruplarla irtibatımız devam ediyor." diye konuştu.



Kasımi, Irak'ın toprak bütünlüğünün tüm bölge ülkelerin yararına olduğunu belirterek, "Bu bütünlüğü ortadan kaldıracak her türlü adım, Irak'ı kargaşa ve huzursuzluğa sevk edecektir." dedi.



ulusal.com.tr