İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Barzani'nin Kürdistan referandumuna sert çıktı. Referandumun kabul edilemez olduğunu belirten Bakıri, bunun bölgede yeni sorunları doğuracağını vurguladı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirdi.



Bakıri, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuştu. Tümgeneral Bakıri, Irak’ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkması için bir başlangıç olacağını belirtti.



İranlı General, "Bu asla Irak’ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.



Tümgeneral Bakırı, referandum konusunun IŞİD'in Irak’ta yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya konulmasının normal bir olay olmadığını vurguladı.



ulusal.com.tr