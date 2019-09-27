ABD'nin İran'a karşı yaptırımları ağırlaştırdığı, Aramco saldırılarından İran'ın sorumlu tutulduğu bir dönemde İran'a iki önemli ziyaret gerçekleşti. Irak ve Lübnan Şii liderleri Tahran'a gitti. Hizbullah lideri Nasrallah, İran lideri Hamaney'den "Bu zamanın Hüseyin'i" diye bahsetti. İran'a tehditlere karşı Şii liderler birlik mesajı verdi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde çok konuşulacak bir fotoğraf yayınlandı.



Fotoğrafta Hamaney'in sağında ortada Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah onun yanında ise İran Devrim Mufahafızları Komutanı Kasım Süleymani yer alıyor.



Fotoğrafın geçtiğimiz günlerde İran'da çekildiği belirtiliyor.



İran'a karşı yaptırımların ağırlaştığı, Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine yönelik saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu bir dönemde fotoğrafın yayınlanması ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a bir mesaj olarak yorumlanıyor.



Geçen hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Aşura törenlerinde yaptığı konuşmada İran lideri Hamaney'in "Bu zamanın Hüseyin'i" olduğunu söylemişti.



Hasan Nasrallah daha önceleri Lübnan'ın savunulması ön planda tutan konuşmalar yapıyordu. Lübnan Hizbullah'ının İran'ı öne çıkaran açıklamalar yapması uzmanlar tarafından ABD-İsrail'e karşı oluşan cephenin safları sıklaştırması olarak yorumlanıyor.



Diğer yandan Irak Şii lideri Mukteda es-Sadr da Tahran'da düzenlenen matem töreninde İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman ile birlikte görüldü.



Irak'ta İran'a karşı eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr'ın bu sürpriz ziyareti kısa sürede tartışmalara neden oldu. ABD ve İran arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret bölgesel denklem açısından gerginliğin tırmanması olarak yorumlanıyor.





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