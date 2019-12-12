İran'dan Macron'a veto
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran’da tutuklanan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakılması talep etti. Macron'un bu isteği İran Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.
DÜNYA 12.12.2019, 17:46
Emmanuel Macron'un talebi, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebine kendi Twitter hesabından yanıt verdi.
Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Sciences Po akademisyenleri Fransa vatandaşı Roland Marshall ile Fransa-İran vatandaşı Fariba Adelhah, İranlı yetkililer tarafından ulusal güvenliğe karşı komplo suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Adelhah bu yılın temmuz ayında tutuklanmış. Marshall’ın tutuklandığı ise ekim ayında ortaya çıkmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. İranlı yetkilileri tutuklu vatandaşlarını serbest bırakmaya çağırdı.
ulusal.com.tr
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