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İran'dan nükleer uyarısı: ABD yaptırımlarına devam ederse anlaşmadan çekiliriz

Amerika İran ilişkilerinde nükleer gerginlik sinyali geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'yı uyardı. Ruhani; "Eğer ABD yaptırımlara devam ederse İran saatler içerisinde nükleer anlaşmadan çekilebilir" dedi

İran'dan nükleer uyarısı: ABD yaptırımlarına devam ederse anlaşmadan çekiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) uyardı. İran lideri; "Eğer Amerika yaptırımlarına yenisini eklerse İran saatler içerisinde nükleer anlaşmayı sonlandırabilir" diye konuştu. 

AFP'nin haberine göre Ruhani, Amerikan politikarını eleştirerek, "Trump, ABD'nin iyi bir partner olmadığını kanıtladı" ifadelerini kullandı.

İran, 2015 yılında ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamayı kabul etmişti. 

Amerika'nın yeni yaptırımları gündeme getirmesi İran'ın füze prgramlarına daha çok yatırım yapması sonucunu doğurdu.

İran Meclisi geçen günlerde füze programı için 520 milyon dolarlık kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onayladı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #nükleer #abd #anlaşma #ruhani #amerika #dolar
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