İran'dan önemli adım
İran’da 8 kişi Amerikan ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İran tarafından yapılan açıklamada gazeteci kılıfıyla faaliyet yürüttükleri belirtilen kişilerin CIA'den mali destek aldıkları ifade edildi.
İran’da 8 kişi CIA’ya ajanlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerden 6'sının gösterilerde CIA'in talimatlarını yerine getirdiği belirtildi. 2 kişinin ise yurt dışına bilgi aktarımında bulunduğu ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, gazeteci kılıfıyla faaliyet yürüttükleri belirtilen kişilerin CIA'den mali destek aldıkları öne sürüldü.
İran’da 16 Kasım’da başlayan ve 3 gün boyunca ülkeyi felce uğratan eylemlerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmişti. Devlet olayları kontrol altına almak için interneti kesmişti.
İranlı yetkililer, olaylarla ilgili 7 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
İran’daki göstericilere ABD ve AB’li yetkililer açık destek vermişti.
ulusal.com.tr
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