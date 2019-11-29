İran'dan önemli adım

İran’da 8 kişi CIA’ya ajanlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerden 6'sının gösterilerde CIA'in talimatlarını yerine getirdiği belirtildi. 2 kişinin ise yurt dışına bilgi aktarımında bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gazeteci kılıfıyla faaliyet yürüttükleri belirtilen kişilerin CIA'den mali destek aldıkları öne sürüldü.

İran’da 16 Kasım’da başlayan ve 3 gün boyunca ülkeyi felce uğratan eylemlerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmişti. Devlet olayları kontrol altına almak için interneti kesmişti.

İranlı yetkililer, olaylarla ilgili 7 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran’daki göstericilere ABD ve AB’li yetkililer açık destek vermişti.



ulusal.com.tr