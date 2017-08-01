İran dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Erdebil eyaleti temsilcisi Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, Ulusal Kanal'a Barzani'nin bağımsızlık girişimini değerlendirdi. Bölge ülkelerini ortak tavır almaya çağıran Amuli, "İğne ucu kadar şüpheniz olmasın Kürdistan referandumunun arkasında İsrail var" dedi.

Barzani yönetimi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Irakla uzun bir sınır paylaşan İran, refedanduma keskin bir şekilde karşı çıkıyor.



İran Dini lideri Ayetullah Seyyid Hamanei’nin Erdebil Eyaleti temsilcisi Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, referandumu Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Amuli "bu işin arkasında İsrail var" dedi.



Erdebil Eyaleti Temsilcisi Amuli, "Kürdistan referandumunun arkasıında İsrail var; buna iğne ucu kadar şüphe etmeyin. İsrail’in Kürdistan için büyük projeleri var, Kürdistan bağımsız oldursa, orayı iktisadi anlamda o kadar parlatarak, göz kamaştırıcı hale getirerek, Türkiye, İran ve Kuzey Suriye’deki Kürtleri de bu yapay ışıldama ile etkilemek istiyorlar" ifadelerini kullandı



Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, yakalanan PJAK’lı terör örgütü yöneticilerinin İsrail’e bakış açılarına dikkat çekerek, bölgede küçük İsrail devleti kurulmak istendiği uyarısında bulundu.



Ayetullah Amuli, bölge ülkelerine referandum kararına karşı kuvvetli duruş gösterme çağrısında bulundu.



Haber: Yakup Aslan

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