Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki kriz nedeniyle iyice gerilen İran - Suudi Arabistan ilişkileri için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten ılımlı bir mesaj geldi. Zarif, Yemen ve Suriye üzerinde hemfikir olunmasa da iki ülkenin birlikte çalışabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika ziyaretinde Suudi Arabistan'a ılımlı mesajlar verdi. Zarif, Yemen'deki savaşın İran ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesini diledi. Zarif, "Yemen'de ve Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz" dedi.



Amerika'nın New York kentinde bulunan İranlı Bakan, Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginlik konusunda "Ülkelerimizin birbiriyle savaşması, Ortadoğuda birbirini dışlaması gerekmiyor" ifadelerini kullandı.



Zarif, Amerika ile İran arasındaki, Donald Trump'ın sürekli eleştirdiği nükleer anlaşmaya da değindi. İran'ın bu konuda ciddi olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.



Trump yönetiminin bu konuda birbiriyle çelişen sinyaller vermesini de eleştirdi Cevad Zarif. Ülkesinde Amerika düşmanlığının sona erebileceğini savunan Zarif, CNN'de ise Amerika'yı nükleer anlaşmanın kurallarına uymamakla suçladı.



ulusal.com.tr