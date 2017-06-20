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İran'dan Suudi Arabistan'a yanıt!

Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ndeki El-Mercan petrol sahasına saldırı düzenlemek üzere olan bota müdahale edildiği ve 3 İran Devrim Muhafızının gözaltına alındığı iddiasına İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Suudi Arabistan'a yanıt!

Suudi Arabistan tarafından Basra Körfezi'nde yer alan El-Mercan petrol sahasına silah yüklü botla yaklaşan üç İranlı Devrim Muhafızının gözaltına alındığı iddiasına İran yönetiminden cevap geldi. 

İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Daire Başkanı Macid Aghababaie'nin yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan üç kişinin askeri personel olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını belirtirken tutuklanan kişilerin Buşehr kentinde balıkçılıkla uğraşan üç kişi olduğu söyledi. 

 

Etiketler; #iran #suudi arabistan #basra körfezi #El-Mercan
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