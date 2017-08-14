İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet olaylarının sürdüğü Venezuela'ya karşı askeri müdahale seçeneğini de değerlendirmeye alacaklarına yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet olaylarının sürdüğü Venezuela'ya karşı askeri müdahale seçeneğini de değerlendirmeye alacaklarına yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Trump'ın açıklamasını "şiddetle kınadıkları" belirterek, " baskı ve askeri tehditle, bağımsız ülkeleri gayri meşru talepleri kabul ettirmeye zorlama dönemi sona ermiştir" dedi.



İran'ın, Venezuela'nın iç işlerine yapılacak her türlü müdahaleye karşı olduğunu söyleyen İranlı Sözcü, " Uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin egemenlik ve bağımsızlık haklarına saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı.



Donald Trump, Venezuela'daki şiddet olaylarına ilişkin Cuma günü yaptığı açıklamada, “Venezuela'yla ilgili pek çok seçeneğimiz var ve askeri seçenek de bunların arasında” demişti.