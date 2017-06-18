Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

İran, Deyrezor’daki IŞİD karargahını vurdu

İran, Suriye’deki terör örgütü IŞİD hedeflerini orta menzilli füzelerle vurdu. İran Devrim Muhafızları, Irak hava sahası üzerinden geçen füzelerin hedefleri tam isabetle vurduğunu açıkladı. İran devrim Muhafızları’nın “Tahran saldırılarına yanıt misliyle verildi” notuyla yaptığı açıklamada, ülkenin Kirmanşah ve Kürdistan eyaletlerinde bulunan füze rampalarından 6 füze fırlatıldığı bilgisine yer verildi.

İran, Deyrezor’daki IŞİD karargahını vurdu

İran, , Suriye’nin Deyr ez-Zor kentindeki IŞİD komuta karargahını ve silah depolarına füze saldırısı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları, ülkenin Irak sınırına yakın Kirmanşah ve Kürdistan eyaletlerinden ateşlenen 6 füzenin Irak hava sahası üzerinden geçerek öngörülen hedefleri imha ettiği açıkladı.



İran Devrim Muhafızları saldırıya ilişklin açıklamayı “Tahran saldırılarına yanıt misliyle verildi notuyla” paylaştı. 

İran’ın başkenti Tahran’da 7 haziran’da düzenlenen ve IŞİD’in üstlendiği  terör saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetmiş 52 kişi yaralanmıştı.

İran gerçekleştirdiği bu füze operasyonu ile 1980-1988 yılları arasındaki İran- Irak Savaşı’nın ardından 30 yıl sonra ilk kez kendi toprakları dışında bir hedefi vurdu.

Yakup Aslan/ İran
ulusal.com.tr




Ateşlenen Zülfikar füzesi

Etiketler; #iran
banner863
Önceki Haber
Suriye PKK'yı vurdu, ABD uçağı düşürdü
Sonraki Haber
Kastamonu'da 3. kattan düşen çocuk öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.