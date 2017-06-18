İran, Suriye’deki terör örgütü IŞİD hedeflerini orta menzilli füzelerle vurdu. İran Devrim Muhafızları, Irak hava sahası üzerinden geçen füzelerin hedefleri tam isabetle vurduğunu açıkladı. İran devrim Muhafızları’nın “Tahran saldırılarına yanıt misliyle verildi” notuyla yaptığı açıklamada, ülkenin Kirmanşah ve Kürdistan eyaletlerinde bulunan füze rampalarından 6 füze fırlatıldığı bilgisine yer verildi.

İran, , Suriye’nin Deyr ez-Zor kentindeki IŞİD komuta karargahını ve silah depolarına füze saldırısı düzenledi.



İran Devrim Muhafızları, ülkenin Irak sınırına yakın Kirmanşah ve Kürdistan eyaletlerinden ateşlenen 6 füzenin Irak hava sahası üzerinden geçerek öngörülen hedefleri imha ettiği açıkladı.







İran Devrim Muhafızları saldırıya ilişklin açıklamayı “Tahran saldırılarına yanıt misliyle verildi notuyla” paylaştı.



İran’ın başkenti Tahran’da 7 haziran’da düzenlenen ve IŞİD’in üstlendiği terör saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetmiş 52 kişi yaralanmıştı.



İran gerçekleştirdiği bu füze operasyonu ile 1980-1988 yılları arasındaki İran- Irak Savaşı’nın ardından 30 yıl sonra ilk kez kendi toprakları dışında bir hedefi vurdu.



Yakup Aslan/ İran

ulusal.com.tr









Ateşlenen Zülfikar füzesi