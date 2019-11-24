İran, eylemlerin arkasındaki örgüt ve odakları açıkladı

İran'da benzene zam ile başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen eylemler sona erdi.

Protesto eylemlerini provoke ederek ülkede kaos ortamı yaratmak isteyen şidddet eylemlerinin failleri de açığa çıkmaya başladı.

Şiddet eylemlerinin arkasındaki örgütler ve ülkeler İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü General Ramazan Şerif tarafından açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü,kargaşa örgütleyen elebaşlarının tutukladığınıvurgulayarak eylemlerin arkasında, üç akımın olduğuna dikkat çekti.

General Şerif, şiddet eylemlerinin uygulayıcısı olan ilk iki odağın, Pehlevi yanlıları ve Halkın Mücahitleri Terör örgütü olduğunu söyledi.

Üçüncü odak olarak, ABD, İsrail, bazı körfez ülkelerinin oldunu açıklayan İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü, "Özellikle Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri ve istihbarat servisleri, ülkede huzursuzluk çıkarmak için ayaklanmalara yardım etti." dedi.

General Ramazan Şerif, Elburz, Şiraz, Tahran ve Huzistan'daeylemlerde kilit rol üstlenen isimlerin de tutuklandını açıkladı.



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