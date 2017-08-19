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İran Genelkurmay Başkanı: İran-Türkiye yakın işbirliği yaparsa birçok sorun çözülür

Türkiye temaslarını İran medyasına değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İki ülke askeri ve güvenlik yetkilileri arasında yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanırsa bölgedeki birçok sorun hallolur" dedi

İran Genelkurmay Başkanı: İran-Türkiye yakın işbirliği yaparsa birçok sorun çözülür

Türkiye temaslarını İran medyasına değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İki ülke askeri ve güvenlik yetkilileri arasında yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanırsa bölgedeki birçok sorun hallolur" dedi.

Sınır güvenliği, terörle mücadele ve Irak ile Suriye'deki gelişmelerin üç gün süren Türkiye görüşmelerinin ana eksenini oluşturduğunu kaydeden Bakıri, her iki ülkenin yabancı güçlerin bölgede bulunmasına karşı olduğunu söyledi.

Bakıri, "Süper güçlerin bölgedeki varlığının olumsuz etkileri ve bazı terör gruplarının emperyalist güçlere bağlılığı konusunda Türk askeri makamlarla aynı düşünceyi taşıyoruz" diye konuştu.

Tümgeneral Bakıri, mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri heyet başkanlığında 15-17 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iran #türkiye
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