İran halkı ABD'ye lanet okudu

Caddeler hınca hınç doldu. Kalabalıktan "Kahrolsun Amerika" sesi yükseldi.

Tahran başta olmak üzere Tebriz, Kirman, Kum ve Zahidan gibi büyük kentlerde eş zamanlı protestolar vardı.

Halk, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Binlerce kişi ülkenin farklı noktalarında cuma namazı sonrası bir araya geldi. İranlılar "Kahrolsun Amerika" ve "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar attı.



ulusal.com.tr