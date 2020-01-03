İran halkı ABD'ye lanet okudu
İran halkı Amerika'ya lanet okudu. Ülkenin bir çok noktasında eylemler vardı. Cuma namazı sonrası halk Amerika karşıtı gösteriler düzenledi.
DÜNYA 03.01.2020, 19:41
Caddeler hınca hınç doldu. Kalabalıktan "Kahrolsun Amerika" sesi yükseldi.
Tahran başta olmak üzere Tebriz, Kirman, Kum ve Zahidan gibi büyük kentlerde eş zamanlı protestolar vardı.
Halk, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.
Binlerce kişi ülkenin farklı noktalarında cuma namazı sonrası bir araya geldi. İranlılar "Kahrolsun Amerika" ve "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar attı.
ulusal.com.tr
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