İran halkı, kışkırtma planına geçit vermedi
İran milleti, kışkırtma planına geçit vermedi. İnkılâp Meydanı’nda toplanan on binlerce Tahranlı ülkelerine ve devrime bağlı olduklarını ilan etti. Alanda konuşan İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti ve bu savaş tamamlandı" dedi.
Meydanı hınca hınç dolduran Tahranlıların hedefinde protesto eylemlerini provoke eden gruplar ve bu grupları desteklediklerini açıklayan ülkeler vardı.
“Ülke güvenliğine destek gösterisi” adı verilen eylemin konuşmacısı İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami idi.
Tümgeneral Selami, ülkedeki protesto eylemlerinin provoke edilmesinden ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti ve bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
İnkılâp Meydanı’nı dolduran İranlıların mesajı ise net: “Ülkemizin ve Devrimin yanındayız”!
HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN
ulusal.com.tr
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