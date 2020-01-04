İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinden açıklama geldi.

Temsilci Mecit Ravançi, Süleymani'nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirtti.

Ravançi, “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlikle bir misilleme yapılacak.” ifadelerini kullandı.

"ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak" diyen Ravançi, Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir". ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr