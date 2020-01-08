İran'ın olası hamleleri

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyamani'nin ABD suikasti ile öldürülmesi bölgede yeni bi sürecin fitilini ateşledi.

Yıllardır işgal altında olan Irak, ABD askerlerinin çekilmesini istedi. Komutanlarını son yolculuğuna uğurlayan İran'ın beklenen hamlesi geldi .

ABD'nin Irak'taki 5 bin askeri kuvveti barındıran 9 üssünden Ayn el-Esad ve Erbil üsleri vuruldu.

Kırmızı alarm veren İran, savaş pozisyonu aldı. İran ordusu ve hava savunma sistemleri hazır konumda. Peki, ABD'nin karşılık vermesi durumunda bölgeyi ne bekliyor, İran'ın adımları ne olacak?

ABD'nin ortadoğuda toplam 63 askeri üssü var. Bu yüzden ilk akla gelen senaryo ABD'nin diğer üslerinin de vurulması... Çünkü ABD, üsleri ile İran'ı kuşatmış durumda. ABD'nin İran'ın çevresinde 19 üssü bulunuyor. 11’i Doğu-Batı sınırlarına yakın, 8’i Kuzey-Güney sınırlarına yakın. Bu ülkeler Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, Ürdün, Umman...

İran'ın doğusunda ise Afganistan'da ABD üsleri bulunuyor. ABD'nin Afganistan'ın dışında Pakistan'da da üsleri var. Kuzey hattında ise Kırgızistan ve Tacikistan, ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkeler. İran'ın batısındaki askeri üslerden bazıları da Türkiye topraklarında bulunuyor.

Yani İran, olası bir hamlede Afganistan'dan İsrail'e uzanan hattı ateş altına alabilir. Bu noktada öne çıkan üsler Tel Aviv, Dubai ve Haife...

Bir ihtimal ise İran’ın elindeki en güçlü koz olarak gösterilen Hürmüz Boğazı gemi geçişine kapatılması. Nükleer anlaşma kirizi sonrasında İran, bu ihtimalin masada olduğunu açıklamıştı.

Körfez ülkeleri için hayati önem taşıyan Hürmüz, küresel enerji sektörünün hayati damarlarından biri. Stratejik Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması küresel petrol piyasasında krize neden olabilir.

İran ve Umman'ın tek başına hakim olamadığı Hürmüz boğazı, Çin ve Rusya içinde enerji ikmal yolu olduğu için küresel bir değer taşıyor. Boğazı'nı kapatması durumunda petrol fiyatlarının "tavan yapabileceğini" söyleniyor.



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