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İran, Irak'la olan 2 sınır kapısını tekrar açtı

 İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle kapattığı Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını tekrar açtı. 

İran, Irak'la olan 2 sınır kapısını tekrar açtı

Kirmanşah Valisi Huşeng Bazuvend, Irak'a gitmek isteyen İranlıların Hüsrevi Sınır Kapısı'ndan 08.00-16.30 saatleri arasında geçebileceklerini söyledi.

Bazuvend, geceleri Hüsrevi'den geçmenin mümkün olmadığını ve vatandaşların alternatif sınır kapılarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti. 

Cezzabe Sınır Kapısı'nın da kapatıldıktan kısa bir süre sonra tekrar açıldığı bildirildi. 

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, perşembe günü yaptığı açıklamada, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle kapatıldığını bildirmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #ırak
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