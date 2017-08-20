İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni kabinesi meclisten onay aldı. Her bakan için ayrı ayrı yapılan güvenoylaması sonucu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önerdiği 17 isimden 16'sı güvenoyu alarak kabinede yer almaya hak kazandı.

İran Meclisi, 12. Dönem hükümetinde yer alacak yeni kabineye güvenoyu verdi.



Dört gün süren güvenoyu oturumlarında önerilen her bakan için ayrı ayı oyama yapıldı.



Yapılan oylamalarda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Meclis onayına sunduğu 17 isimden 16'sı güvenoyu aldı.



Enerji Bakanlığı görevine önerilen Habibullah Bitaraf dışındaki diğer isimler güvenoyu alarak İran'ın yeni kabinesinde bakan olarak görev yapmaya hak kazandı.



İçişleri, Dışişleri ve İstihbarat bakanlığı gibi önemli bakanlıklarda değişikliğe gidilmezken kritik öneme sahip Savunma Bakanlığına görevine General Emir Hatemi getirildi.



ulusal.com.tr