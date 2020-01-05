İran Meclisi sloganlarla yankılandı: Kahrolsun Amerika

Amerika'nın suikastı İran'da tepkileri yükseltti. Peş peşe gelen tepkilerden sona İran Meclisi de "Kahrolsun Amerika" sloganlarıyla inledi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, milletvekillerine konuşma yaptı. Hedefinde Amerika vardı.

Laricani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini söyledi. İran Meclis Başkanı ABD başkanı Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında da bulundu.

Milletvekilleri, Laricani'nin konuşması sırasında meclis kürsüsü önünde toplandı. Vekiller hep birden "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

Amerika'ya karşı tepkiler sürüyor. İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi’ne 'intikam' anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi.

Irak'ta gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliği’nde uyarı sirenleri çalındı.

Salahaddin vilayetinde de ABD üssü hedefteydi. ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü’ne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen olmadı.

ulusal.com.tr