İran Milli Güvenlik Konseyi: İntikam alınacak

İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney'in başkanlığında yaklaşık altı saat süren İran Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada öne çıkan başlıklar:

"Şehit General Kasım Süleymani, yanlızca İran'ın değil bütün İslam alemi ve ezilen ulusların onuru ve gurur kaynağı idi.

ABD bu saldırının asıl faili olarak görülmektedir ve ABD yönetimi Kasım Süleymani’i öldürerek çok büyük bir stratejik hata yapmıştır. Ve ABD bu yaptığı yanlışın hesabını vermeden kurtulamayacaktır.

Rehberin de ifade ettiği gibi sert bir intikam sizi bekliyor olacak. Bu katiller uygun zaman ve mekanda eylemlerinin karşılığını görecekler. ABD’nin bu cinayetinden mutluluk duyanlar da bilsinler ki İran daha güçlü bir şekilde direnişine devam edecektir.

Kasım Süleymaniye yönelik saldırının IŞID'in yenilgisinin intikamı olduğu belirtilen bildiride İran ve Irak milletlerinin bu saldırı ile daha da yakınlaşacağı ifade edildi.

Yakup Aslan/ Tahran

ulusal.com.tr