Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü, 42 yaralı
Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü, 42 yaralı

İran para birimini değiştiriyor

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülke para birimini Riyal'den Tümen'e değiştirilmesine karar verdi.

İran para birimini değiştiriyor

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın ülke meclisi ve ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.


Her 1 Tümen 10 Riyal'e eş değer olacak.

Türkçe bir ifade olan Tümen, daha önce de İran'da resmi para birimi olarak kullanılmıştı.

Tümen, Farsçada Tuman ya Tomen şeklinde telaffuz ediliyor.

İran devleti, para birimini değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlıyor, çünkü bankacılık ve resmi sistemde Riyal ülkenin resmi parası olarak kullanılırken, halk, günlük kullanımda paradan bir sıfır atarak Tümen ifadesini kullanmayı tercih ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iran #hasan Ruhani
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan kral Selman ile görüştü
Sonraki Haber
Bakanlar Kurulu toplandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.