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İran, Peşmerge'yi vurdu

Barzani'nin referandum kararının ardından İran ile Bölgesel yönetim arasındaki gerilim devam ediyor. Barzani yönetiminin su kaynağını kesen İran şimdi de sınır bölgesini obüs atışlarıyla vurdu.

İran, Peşmerge'yi vurdu

İran ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladı.

İlk belirlemelere göre saldırıda 1 sivil yaralandı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan obüs atışları yoğun şekilde devam etti.

Vurulan bölgede İran'a muhalif peşmergelerin sınır üzerinde askeri kampları yer alıyor. 

İran, Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararının ardından Süleymaniye'nin Keladize ilçesine akan "Küçük Zap Suyu'nu" da tamamen kesmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #barzani #peşmerge #iran
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