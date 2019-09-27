Amerika Birleşik Devletleri art arda yaptırım kararlarını açıkladı. Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları farklı gerekçelerle İran, Rusya ve Çin vatandaşlarıyla bu ülkelere ait pek çok şirkete yaptırım uygulayacak. ABD devletinin kararı tepkiyle karşılandı. Yetkililer bu kararların hem BMGK kararlarına aykırı olduğunu hem de serbest ticareti sekteye uğrattığını ifade ettiler.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani New York'tayken ABD, İran yöneticileri ve birinci dereceden yakınlarının ABD'ye girişini yasakladı.



ABD Hazine Bakanlığı Çin ve Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını açıklamıştı.



Son olarak, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu yaptırım listesine aldı.



Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Castro'nun "ağır insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini ifade etti.



Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesen ülkelere ABD yardımlarını kesmeyi öngören Taipei Tasarısı'na tepki gösterdi. Ayrıca Çinli şirketlere yaptırım kararı alan ABD'yi attığı yanlış adımlardan vazgeçmesi konusunda uyardı.



ABD Hazine Bakanlığı İran'dan petrol almaya devam ettikleri gerekçesiyle bazı Çinli firmalar ve şahıslara yaptırım kararı almıştı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptırımlarla ilgili "Çin ABD'nin Çinli şirket ve kişilere yaptırım uygulamasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor" şeklinde konuştu.



Çinli sözcü, ABD'nin kendi iç hukuk sistemine dayanarak Çinli şirketlere yönelik hüküm vermesinin "zorbaca bir uygulama" olduğunu belirtti.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'yi yanlışlarını bir an önce düzeltmeye çağırdı.



Rusya'da ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi.



ABD Hazine Bakanlığı 25 Eylül'de 3 Rus vatandaşına, Rusya'ya ait 5 gemi ve 1 şirkete yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Yaptırımın nedeni ise Suriye'de bulunan Rus Silahlı Kuvvetlerine uçak yakıtı sağlanması olarak belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.



İran ise ABD'nin Rus ve Çin firmalarına yönelik yaptırım kararını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ABD'nin yaptırımlarını "istikrarsızlaştırıcı" ve "uluslararası ticareti tehdit edici" olarak nitelendirdi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD ile müzakerelere yaptırımlara son verilmesi koşuluyla başlanabileceğini söyledi.



Öte yandan Avrupa Birliği de yeni yaptırım kararlarını açıkladı.



AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.



ulusal.com.tr