İran şehitlerine veda günü! Ulusal Kanal Meşhed'den bildiriyor

ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis İran'da düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanıyor.

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan İran'ın Ahvaz şehrinde düzenlenen cenaze törenini aktarıyor.

Yakup Aslan'ın aktardığı bilgiler şöyle;

İran'ın Ahvaz şehrinde bulunan Meşhed kenti, İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen törenlerin ardından şehitler buraya getirilecek.

İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşı ve Irak Haşdi Şabi Yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis'in naaşı hazırlanan platforma yerleştirilecek. Az önce öğlen namazı tamamlandı yerel saat şu an 12:30'u gösteriyor. Cenaze merasimi başlangıç saati 14:00 olarak belirtilmişti fakat gecikmeler olacağı söyleniyor. Biz ulusal Kanal olarak anbean gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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