Güneydoğu'da Suriye sınırının ardından bu kez doğu Anadolu da, İran sınırına fiziki güvenlik sistemi olarak duvar inşa edilmeye başlandı. Duvarların her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığında.

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Suriye'nin ardından İran sınırına da güvenlik duvarı inşa edilmeye başlandı.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği güvenlik duvarının bir benzerini, Türkiye- İran sınırına inşa ediyor.



Her biri 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki seyyar blokları, İran sınırına yerleştirme çalışmaları sürüyor.



Ağrı Valisi Süleyman Elban, duvar inşaatında incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile birlikte sınıra giden Vali Elban, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vali Elban daha sonra sınırda görev yapan 4. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.







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