İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada uydu taşıyan Simurg isimli roketin başarıyla uzaya gönderildiği belirtildi.

Amerikan merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı, İran'ın uzaya uydu göndermek için kullanılacak bir uzay roketini başarıyla denediğini duyurdu.



Haberde, "İmam Humeyni Uzay Üssü, Simorgh isimli uzay aracının başarılı denemesiyle resmen açılmıştır" denildi.



Buna göre, Simorgh adı verilen araç, dünyanın yörüngesine 500 kilometre yüksekte 250 kilogram ağırlığında bir uydu yerleştirebilecek kapasiteye sahip.