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İran’dan büyük tepki: Tehlikeli ve kışkırtıcı

İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi’nin Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül’de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, "tehlikeli ve kışkırtıcı" bir eylem olarak değerlendirdi.

İran’dan büyük tepki: Tehlikeli ve kışkırtıcı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan yazılı açıklama, Kerkük İl Meclisi tarafından dün alınan kararın Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını ihlal eden "yanlış" bir karar olduğu savunuldu.

"TEHLİKELİ VE KIŞKIRTICI"

Açıklamada, "Uyarıyoruz, bölgede ve Irak’ın komşuluğunda yeni krizlere neden olabilecek her hangi bir eyleme katlanamayız" denildi. Alınan kararın "tehlikeli ve kışkırtıcı" bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, " tüm taraflar Irak anayasasına bağlı kalıp, ihtilaflarını diyalog ve yasal yöntemlerle hal etmeli " ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iran #Kerkük #açıklama #referandum
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