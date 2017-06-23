İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumu ile ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Fard “Kesinlikle yanlış ve bölgedeki krizi derinleştirecek bir girişim. Türkiye ile İran bu konuda mutabık.” dedi. Büyükelçi, Tahran’ın PYD ve YPG’yi terörist gruplar olarak gördüğünü de söyledi.

Bölge ülkelerinin işbirliği zorunluluktur dedi, Kuzey Irak’taki referanduma karşı Türkiye ile İran’ın mutabık olduğunu söyledi.



İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi. Fard’ın gündeminde, Erbil’in bağımsızlık referandumu, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve bölge ülkeleriyle ilişkiler vardı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumuna ilişkin konuşan Fard “İki ülkenin tutumu birbirine mutabık” diye konuştu. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in Irak Başbakanı Hadar El İbadi ile görüşmesine atıfta bulunan Büyükelçi Fard “İran’ın dini lideri, ‘Bu ABD’nin projesidir. Kesinlikle ona güvenmeyin’ mesajı verdi” ifadelerini kullandı.



Her iki ülkenin bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Fard, PYD/YPG ile ilgili de konuştu. “Teröre karşı bölge ülkelerinin işbirliği zorunluluktur” dedi.



“PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR”



Fard “Biz bu grupları, terör grupları olarak görmekteyiz. Aşırıcılık ve terörle mücadele için işbirliği gerekiyor. Bu kesinlikle bir gereksinimdir. Bu konuda; Türkiye, İran ve Irak’ın düşünceleri birbirine çok yakındır. Bazı ülkeler, silah satarak krizi tırmandırma peşindeler. Demokrasiyi tanımayanlar, gelip demokrasi savunucu olarak ortaya çıkıyor. (…) Bu dış güçler bölgemizin haritalarını değiştirmekle meşguller.” ifadelerini kullandı.



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