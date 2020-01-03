İranlı general Kasım Süleymani'ye ABD suikasti

ABD'nin saldırısı sonucu "Efsane" komutan olarak anılan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani yaşamını yitirdi. Olay dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Suikaste giden süreç, 5 gün önce Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi askeri üssüne, ABD tarafından saldırı düzenlemesiyle hızlandı. 25'e yakın Haşdi Şabi unsuru yaşamını yitirdi. ABD Savunma Bakanı Esper açıklamasında "İran destekli örgütelere karşı kendimizi koruyacağız

açıklaması" yaptı.

ABD saldırısı karşılıksız kalmadı. Bağdat'daki Amerikan Büyükelçliiği basıldı. Ateşe verildi. Çalışanlar binadan kaçtı. Protestolar 2 gün sürdü. Eylemlerin ardından ABD'de İran'ı tehdit eden açıklamalar yaptı.

Bu gelişmelerin gölgesinde Amerika, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenledi.

Bağdat Havaalanı’na inen konvoyu ABD ordusu tarafından hava operasyonuyla vuruldu. Haşdi Şabi’nin komutanı Ebu El Mühendis de konvoyuyla birlikte Süleymani'yi karşılamaya gitmişti. Aynı saldırıda Süleymani, Mühendis ve 6 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da 3 gün yas ilan edildi.

Gelişmeler üzerine Pentagon, yazılı açıklama yaptı. Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıklandı. Açıklamada; "Süleymani'yi öldürerek bölgedeki ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atılmıştır" denildi.

General Süleymani için "Aktif olarak Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." denildi. Süleymani'nin bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırılarıyı onayladığı ileri sürüldü.

Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump da Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "İran hiçbir zaman savaş kazanamadıi ama hiçbir zaman müzakareyi kaybetmedi" açıklaması yaptı.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer isimler ise Tuğgeneral Hüseyin Cafer Penah, Albay Şehrud Muzafferniya, Binbaşı Hadi Tarumi ve Yüzbaşı Vehid Zemaniyan olarak açıklandı.

ulusal.com.tr