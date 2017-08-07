Yaptırımların kaldırılmasından sonra İran pazarına ilgi arttı. Fransız otomobil üreticisi Renault da İran pazarına girdi. İranlı iki şirket Renault ile 660 ve 778 milyon dolar değerinde anlaşma yaptı.

İranlı iki şirket, Fransız otomobil üreticisi Renault ile ülke tarihinin en büyük otomobil anlaşmasına imza attı.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre 2018'de başlamak üzere 150 bin araç üretilmesini öngören anlaşma Tahran'da imzalandı.



660 ve 778 milyon dolar değerindeki iki anlaşma, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma ile uluslararası yaptırımların kaldırılması sayesinde gerçekleşti.



Anlaşmanın, söz konusu iki İranlı şirket IDRO ve Negin Grup'ta yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.



İran yılda yaklaşık 1 milyon 350 bin araç üretiyor. Yetkililer bu sayının 2025 yılına kadar 3 milyona ulaşmasını hedefliyor.



ulusal.com.tr