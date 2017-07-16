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İranlı matematik dahisi Maryam Mirzakhani vefat etti

İranlı matematik dehası Maryam Mirzakhani 40 yaşında hayatını kaybetti. Mirzakhani, matematiğin nobeli olarak görülen Fields ödülünü alan ilk kadındı.

İranlı matematik dahisi Maryam Mirzakhani vefat etti

Matematiğin Nobel'i sayılan Fields ödülünü alan ilk kadın olan İranMaryam Mirzakhani hayatını kaybetti.

40 yaşındaki Mirzakhani, Stanford Üniversitesinde ders veriyordu. İranlı matematikçi göğüs kanserine yakalanmış, kanser kemiklerine yayılmıştı.

Matematiğin Nobel'i sayılan Fields ödülü 2014 yılında kompleks geometri ve dinamik sistemler üzerindeki çalışmaları nedeniyle Maryam Mirzakhani'ye verilmişti.



Mirzakhani, Çek bilimadamı Jan Vondrak ile evli ve bir kız çocuk annesiydi.

1977 doğumlu Mirzakhani genç yaşta Uluslararsı Matematik Olimpiyatlarında iki madalya kazanmış, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştı. Kısa bir süre Princeton üniversitesinde çalışan Mirzakhani, 2008 yılından bu yana Stanford Üniversitesi'nde ders veriyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #Maryam Mirzakhani #fields ödülü
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