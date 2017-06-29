İranlı yetkililer terör örgütü IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı

İran devrim muhafızları: Bağdadi’nin öldürüldüğünü farklı kanallardan açıklandığını doğruladı.



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Ordusu, IŞİD terör örgütü lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladı.



IRNA Haber Ajansının, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Ordusu yetkililerini dayandırdığı haberde, IŞİD terör örgütü lideri Bağdadi’nin öldürüldüğünün doğruladığını duyurdu.



Haberde, Bağdadi'nin ölümü ile ilgili bilginin kesin olduğu ifadelerine yer verildi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.



Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" demişti.





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