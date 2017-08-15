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Irkçıların yaptığı gösteriler Trump'ı zor durumda bıraktı

Haftasonu Virginia eyaletinde ırkçıların yaptığı gösteriler ABD Başkanı Donald Trump'ı zor durumda bıraktı. Doğrudan ırkçıları kınamadığı için eleştiri oklarını üzerine çeken Trump, "Irkçılık şerdir. Bu amaçla şiddete yol açanlar da suçlu ve hayduttur" dedi.

Irkçıların yaptığı gösteriler Trump'ı zor durumda bıraktı

Amerika'nın Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterileri ardından, eleştiri okları yine Trump yönetimine çevrildi. 

ABD Başkanı Donald Trump'un olayları kınadığı mesajında doğrudan ırkçılığı eleştiren ifadelere yer vermemesi tepkiyle karşılanınca, Trump yeni bir açıklama yaptı. ABD Başkanı, "Irkçılık şerdir. Bu amaçla şiddete yol açanlar da suçlu ve hayduttur." dedi. 

Trump;  "Bunların içinde Amerikalıların değer verdiği her şeye ters düşen Ku Klux Klan, Neonaziler, beyazların üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret grupları bulunuyor" sözleriyle, ırkçıları eleştirmediği yönündeki baskıyı kırmaya çalıştı. 

Trump Virgina'daki tansiyonu düşürmeye çalışsa da işdünyasından peş peşe istifa haberleri geldi. Amerikalı teknoloji devi Intel ve spor ürünleri şirketi Under Armour'ın icra kurulu başkanları, Trump'a danışmanlık yapan "Amerika Sanayi Konseyi"nden ayrıldıklarını açıkladı.

Trump yönetimi görev başına geldiğinden bu yana Amerikan basın tekelleriyle iyi ilişkiler kuramadı. Dahası Amerikan meydası her fırsatta Trump'un başkanlık için yeterli bir kişilik olmadığı tezini savundu.

Trump'un Amerikan iç siyastinde yaşadığı sorunlar, yeni yönetimin dış politikasına yönelik de eleştirileri beraberinde getirdi. Bir çok yorumcu Trump'un iç politika sorunlarını bastırmak için dış politikada sert bir üslup takındığı fikrinde  birleşiyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #eylem #donal trump
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